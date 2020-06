Germania i contagi aumentano | oltre mille casi in un mattatoio

Preoccupazione in Germania con i contagi che aumentano dopo un focolaio deflagrato in un impianto di lavorazione della carne. Migliaia le persone coinvolte.

Sono ormai 1029 i soggetti positivi dopo essere entrati in contatto con il Covid in uno stabilimento dell’azienda ‘Toennies’, specializzata nella lavorazione di carni da macello. Lo ha fatto sapere il Consiglio della circoscrizione di Guterloh, nel Land del Nordreno-Vestfalia.

Questo focolaio aveva portato le autorità locali a deliberare in favore della chiusura degli asili e di tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione. Si tratta di ben oltre i due terzi della forza lavoro di questo stabilimento. Disposti dei test a tappeto, che finora hanno portato allo svolgimento di 3217 tamponi. Coinvolti anche familiari ed amici stretti di tutti i dipendenti dello stabilimento.

Germania contagi aumentano, il computo totale al 20 giugno

Nella sola giornata di sabato 20 giugno sono emerse altre 299 situazioni di positività tra i lavoratori del mattatoio, che ha sede nella città tedesca di Guetersloh. Quando ci si è accorti di questo focolaio, le autorità del posto hanno immediatamente organizzato una quarantena per 7mila persone. Tra questi figurano ovviamente tutti i lavoratori dell’impianto. E sempre in Germania sono 601 i nuovi casi di positività al virus, con 11 morti nella giornata del 19 giugno. Numero che fanno seguito ad altri 770 contagi con annesse 16 vittime del giorno 18 giustno. Il computo totale dell’emergenza sanitaria in Germania riferisce di 189.135 casi di positività con 8883 morti, e di 174.700 guariti. La regione più colpita è la Baviera, con 47.827 soggetti positivi e 2566 decessi.

