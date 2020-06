Genitori abbandonano figlio | in casa per 2 mesi | “Volevamo una...

I genitori abbandonano figlio con problemi fisici e mentali gravi per settimane e settimane. Una volta scoperti la loro scusa è inaccettabile.

I genitori abbandonano figlio disabile per quasi due mesi. Ed una volta scoperte le loro responsabilità scatta l’inevitabile arresto. In manette è finita una coppia del Missouri, stato americano dove si è svolta la triste vicenda familiare.

LEGGI ANCHE –> Fratellini abbandonati in macchina sotto al sole dal papà, trovati morti dopo 5 ore

Nella località di Blue Springs Brendan e Janine Luke avevano segregato in casa il loro figlio di 12 anni, affetto da evidenti problematiche mentali oltre che fisiche. E per tutto quel tempo nessuno si è mai preso cura dell’adolescente. Il ragazzino era anche impossibilitato a muoversi, a causa di una paralisi cerebrale che lo aveva relegato su di una sedia a rotelle. Quel che marito e moglie si limitavano a fare era controllare la situazione mediante sistema di sorveglianza a distanza, grazie ad alcune telecamere installate nell’abitazione. Inoltre avevano pensato preventivamente ad un piano per far si che i loro vicini di casa non avessero dei sospetti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Figli abbandonati | i genitori li chiudono in casa e vanno in vacanza | uno muore

Genitori abbandonano figlio, lui a 12 anni è disabile ma sopravvive

In tutto ciò erano riusciti a fare credere a tutti che con il figlio abbandonato al proprio destino ci fosse una persona adulta. Finalmente le forze dell’ordine hanno scoperto tutti e li hanno arrestati. Desta raccapriccio la loro giustificazione. “Nostro figlio è troppo violento e noi avevamo bisogno di rilassarci”. Così erano partiti in vacanza, stanchi dei presunti scatti di ira del giovanissimo e di atteggiamenti divenuti via via sempre più violenti, a detta dei suoi genitori”. Nonostante tutte le difficoltà, il figlio della coppia ha saputo badare a sé stesso anche se ha avuto bisogno di un ricovero urgente in ospedale. Per i due scriteriati genitori ci sarà da affrontare un processo che certamente si chiuderà con una severa condanna. Loro figlio è finito invece nelle cure dei servizi sociali.

LEGGI ANCHE –> Mamma abbandona figli | infermiera 36enne va a festino con alcol e droga