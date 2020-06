Gemma Galgani è sempre una protagonista indiscussa di Uomini e Donne, ma nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni contro la dama torinese

Arrivano altre indiscrezioni importanti per quanto Gemma Galgani e non solo. L’ex cavaliere di La Spezia, Fabrizio Cilli, ha svelato In tutta sincerità quando io sono andato a Uomini e Donne non ero assolutamente fidanzato perché mi ero lasciato. Volevo conoscere la persona che era, ero curioso. Non sono andato lì per interessi o perché come ha detto Gianni volevo andare al Grande Fratello. Sono andato a Uomini e Donne per la curiosità di conoscere questa donna, poi una volta conosciuta, già dalla prima puntata, ho capito che è arrogante e ho cambiato opinione”. Poi ha aggiunto: “Volevo quindi rimanere lì a Uomini e Donne per trovare un’altra persona, non Gemma. Volevo stare lì per conoscere un’altra donna”.

Non solo Gemma Galgani, le altre polemiche

Lo stesso cavaliere è stato accusato da Gianni Sperti per non essere interessato alla dama torinese. E così ha rivelato durante le sue dichiarazioni accese: “E’ una persona furba, sta lì perché sennò dove lo vuoi mettere uno così. Fa lo spaccone dietro le quinte, ma alla fine è una persona arrogante, è una persona che vale poco, lui sa solo offendere”. Infine ha concluso: “Fin dal primo giorno mi aveva preso di mira. Quando lui ti prende di mira il gioco è fatto, si vede che era geloso di me, non lo so”.