Esperimento Kentler | “Così la Germania ha favorito legalmente i pedofili”

Il controverso Esperimento Kentler esce di nuovo fuori a margine dell’inchiesta sulla piccola Maddie McCann. Spuntano abusi su minori aberranti.

In Germania si sta parlando con grande insistenza in questi giorni del caso di Maddie McCann. E subito la mente di tanti corre anche al famigerato ‘Esperimento Kentler‘. La scomparsa della bambina inglese, sparita nel nulla nel maggio 2007 durante una vacanza in Portogallo e con il tedesco Christian Brueckner fortemente indiziato di avere sottratto la bimba alla famiglia per abusarne e poi ucciderla. Questo caso porta ora alla ribalta le controverse teorie dello psicologo Helmut Kentler.

In questi giorni, nel silenzio tombale e complice della gran cassa mass mediatica occidentale, è esplosa un’indagine che potrebbe sovvertire l’intera classe dirigente degli ultimi 30 anni del Paese. In un crescendo di notizie ed indagini, lo scorso 9 giugno si dava la notizia di almeno tre bambini – di 5, 10 e 12 anni – abusati ripetutamente per diversi mesi da un giovane 27enne di Munster che commerciava in video pedopornografici in tutta Europa. Negli stessi giorni l’Ufficio federale di statistica dichiarava che sono circa 175mila i bambini tedeschi che, dopo molestie o abusi subiti, vivevano in case o in famiglie affidatarie in Germania nel 2018. Grave, ma nei giorni seguenti, 15 giugno, esplode un altro devastante caso di sistematica pedofilia protrattasi lungo un trentennio e taciuta con accondiscendenza da tutti.

Esperimento Kentler, lo spaventoso studio che ha dato in pasto i bambini ai pedofili

Questi era un accademico nato nel 1928 e scomparso nel 2008 che portò avanti una indagine nell’arco di 30 anni. Riguardava parecchi bambini senzatetto raccattati a Berlino Ovest, prima della caduta del Muro avvenuta nel 1989. Tutti loro vennero dati a dei pedofili, pilotandone le adozioni. Secondo l’Esperimento Kentler, questi accoppiamenti avrebbero dovuto sviluppare un affetto marcato da parte di queste persone nei confronti dei bimbi. E tutto ciò si è svolto con l’atteggiamento compiacente delle autorità di Berlino, come scoperto da uno studio delle scorse settimane diffuso dall’Università di Hildesheim. Addirittura i padri pedofili hanno potuto anche usufruire di un assegno di cura, in diverse circostanze. A tutto ciò si aggiungono anche le dichiarazioni di quei bambini nel frattempo diventati adulti e che sono state le cavie dell’Esperimento Kentler.

Benedetto XVI denunciò tutto nel 2019

Lo psicologo aveva delle idee davvero controverse. Figura di spicco del Centro di Ricerca Educativa di Berlino, si diceva convinto dell’innocenza del contatto carnale fra adulti e bambini. Escono fuori connivenze da parte delle autorità locali, intese sia come forze dell’ordine che politiche e scientifiche. Nessuno mai ha condannato, in Germania, le idee di Kentler né provveduto a risarcire le vittime. E che i genitori adottivi pedofili erano in molti casi degli stimati professionisti. Si va da professori universitari ed accademici a dirigenti pubblici e molti altri. In tutto ciò, le vittime di questo orrore sarebbero a centinaia. Una cosa denunciata ad aprile 2019 anche dal Papa Emerito, Benedetto XVI, che lega questi orrendi fatti alla rivoluzione del 1968. In seguito alla quale si ebbero nuovi risvolti sociali e comportamentali.

