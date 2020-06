La crisi Belen De Martino sarebbe avvenuta per un fattore ben preciso, secondo la rivista di gossip ‘Novella 2000’. “E si, ormai non stanno più insieme”.

La crisi Belen De Martino viene addebitata con sempre maggiore insistenza ad un presunto tradimento. Anzi, a più tradimenti, che i giornali di gossip attribuiscono a lui. Ne è sicuro ad esempio ‘Novella 2000’.

La rivista diretta da Roberto Alessi sostiene che Stefano De Martino abbia tradito diverse volte Belen Rodriguez. Una ipotesi che andrebbe a spazzare via le altre voci relative ad esempio ad una presunta eccessiva gelosia da parte di lui o dalla presenza ritenuta ingombrante della showgirl argentina. “No, la crisi Belen De Martino sarebbe da addebitare a dei tradimenti perpetrati da lui”, afferma ‘Novella 2000’. Ma della stessa idea non è ‘Chi’, con il magazine settimanale facente capo ad Alfonso Signorini che invece smentisce questi rumors, pur non presentando nuovi dettagli.

Crisi Belen De Martino, per ‘Chi’ non c’è alcun tradimento: “Ma è vero che non stanno più insieme”

Però anche ‘Chi’ conferma: “I due non stanno più insieme né torneranno ad essere una coppia”. Lui ha lasciato Milano per andare a Napoli, dove sta curando la nuova edizione di ‘Made in Sud’, già andata in onda. Ed intanto, dopo giorni e giorni di speculazioni su questa vicenda, ancora nessuno dei due si è pronunciato ufficialmente, a parte qualche messaggio social sibillino ma dai riferimenti comunque evidenti da parte di lei. Lui invece appare decisamente di umore migliore.

