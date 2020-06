La Polizia Locale di Roma ha apposto i sigilli ad un centro massaggio che dava un happy ending concordato con i clienti. Sequestrata anche un’altra attività.

Operazione immediata nei confronti di un centro massaggi e di un centro estetico abusivo messa a segno dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Diverse le irregolarità riscontrate, tra le quali quella di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, visto che nel centro massaggi, a discrezione dei clienti poteva avvenire un ‘happy ending’. I due locali sorgono nel quartiere Esquilino ed ora sono chiusi dopo il sequestro operato dalle autorità. A seguito di questa operazione ci sono due denunce. Per quanto riguarda il centro estetico, la conseguenza più grave è stata una multa di più di 15mila euro comminata ai gestori. L’esercizio operava senza possedere i necessari titoli e le autorizzazioni richieste. I sigilli sono stati apposti dal I Gruppo Centro ‘Ex Trevi’, che in queste settimane sta compiendo delle verifiche su tutti gli esercizi e le attività commerciali della zona. Le prestazioni extra, del tutto lontane da quelle che dovrebbe fornire un normale centro massaggi, venivano concordate in forma privata ed ovviamente in nero con i clienti. I due denunciati sono un uomo ed una donna. Inoltre sono emerse altre irregolarità. Tra queste il mancato rispetto delle norme anti-contagio. Che hanno portato ad una multa di 2mila euro, esattamente come nel caso dell’esercizio abusivo.