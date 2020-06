Solihull, un bambino deceduto ha riportato gravi ferite alla testa. Un uomo 27enne, suo padre, e una donna 31enne sono attualmente detenuti per essere interrogati.

È la tragica morte di un bimbo di 6 anni a scuotere il Regno Unito. Stasera la polizia ha interrogato due adulti sospetti. Ci troviamo a Solihull, nel West Mids. Il giovane ha riportato gravi ferite alla testa in una casa di riposo situata nella stessa cittadina. Ogni intervento da parte del pronto soccorso è risultato inutile. Il ragazzo è stato portato d’urgenza in ospedale, ma è morto nelle prime ore di mercoledì mattina. Un uomo di 27 anni, e una donna di 31 anni sono stati trattenuti per essere interrogati dagli investigatori sulla morte inspiegabile del piccolo. Sono loro i principali sospettati per l’omicidio. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Leggi anche->Luna muore a 15 anni: ai funerali sarà vestita da ballerina



Nella zona di Shirley, viene chiamata la polizia di West Midlands, più precisamente a Cranmore Road, intorno alle 15 di martedì 16 Giugno. La scena del crimine si presenta proprio appena fuori dalla casa e dopo la conferma del decesso del bambino viene riempita di tributi. Numerosi fiori e un’auto giocattolo blu sono stati posati nel giardino anteriore in memoria del ragazzo. I vicini hanno raccontato di essere rimasti scioccati dalla notizia della morte del piccolo. Si dice che sia stato portato all’ospedale pediatrico di Birmingham, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Leggi anche->Cade dalle Torri Bianche | ragazza precipita dal 16° piano e muore

Omicidio di un bambino a Solihull: le dichiarazioni dopo il decesso

La polizia delle West Midlands ha confermato che due persone sono in custodia per l’omicidio del bambino di 6 anni, ma non ha lasciato trapelare altre informazioni. Dei due si sa soltanto che si tratta di un uomo di 27 anni e di una donna di 31. “Un uomo e una donna sono stati arrestati dopo che un bambino di sei anni di Solihull è stato portato all’ospedale con gravi ferite alla testa martedì. Purtroppo il bambino è morto nelle prime ore del mattino seguente.” ha dichiarato un testimone. Non sappiamo ancora quali siano le accuse ufficiali a carico dei due sospettati, né se siano loro gli effettivi assassini. “La polizia è stata chiamata a Cranmore Road intorno alle 15:00 e ora è stata avviata un’indagine per determinare come il bambino abbia riportato le ferite.”

Leggi anche->Papà muore prima della nascita delle gemelle: “Per lo Stato non sono sue”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI