Un barbiere ferito dopo avere respinto un cliente che pretendeva di essere servito senza essersi prenotato. Ne nasce una discussione, poi l’assurdo gesto.

Gli strascichi del lockdown portano anche a questo. C’è un episodio di violenza con un barbiere ferito a Napoli per avere respinto un cliente troppo insistente.

Da quando parrucchieri, acconciatori ed altri esercizi attivi nel settore dell’estetica hanno riaperto bottega, poco dopo la metà di maggio, si è reso necessario regolamentare gli accessi degli avventori prendendo necessariamente appuntamento tramite prenotazione. Cosa che lo scalmanato di turno non aveva fatto. Da qui è nata una discussione tra il barbiere ferito ed il cliente violento, che ha impugnato un paio di forbici causandogli delle ferite per fortuna non di grave entità. Il professionista protagonista di questa brutta vicenda è Vito Simeoli, assai conosciuto ed apprezzato dove esercita, nella rinomata zona del quartiere Chiaia.

Barbiere ferito, arrestato poco dopo l’aggressore

A fargli del male un 29enne, che i carabinieri hanno già catturato. Per quanto riguarda il barbiere ferito, quest’ultimo ha ricevuto assistenza all’ospedale ‘Vecchio Pellegrini’. L’aggressione risale all’ora di pranzo di venerdì 19 giugno. Il giovane era entrato nel salone senza avere preso appuntamento e pretendeva di farsi servire. Al rifiuto opposto da Simeoli ha però subito dato in escandescenze compiendo infine l’assurdo gesto. Diversi i colpi inferti ai danni del professionista. La fuga del maniaco per fortuna è durata poco. Riguardo a Simeoli, le sue condizioni non sarebbero gravi. Ma scene di isteria simile si sono avute anche in altre parti d’Italia, da nord a sud.

