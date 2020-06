Barbara Palombelli ha raccontato della sua famiglia, dalle adozioni alle grandi difficoltà della figlia Serena, concorrente del Grande Fratello nel 2019.

Barbara Palombelli è una giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva, moglie di Francesco Rutelli e mamma. Ha un figlio naturale e tre figli adottivi, tra i quali c’è Serena, che ha partecipato all’edizione dello scorso anno del Grande Fratello. Lei e il marito sono sposati da molti anni e nel 1982 hanno avuto il primo ed unico figlio naturale, Giorgio.

La Palombelli con il marito Francesco Rutelli nel 1993 sono volati in Equador per accogliere nella loro famiglia Francisco, all’epoca di 5 anni. Nel 2000 la loro famiglia era al completo con le sorelle Serena e Monica, di 11 e 7 anni. “Bellissimo ma difficile tenere insieme una grande famiglia, gli scontri le liti, ma ritornando indietro rifarei tutto“, ha raccontato la giornalista. Barbara ha raccontato che la scelta dell’adozione era già vista con naturalezza nella sua famiglia, dato che un suo cugino aveva adottato 4 figli. Lei avrebbe voluto averne di più naturali, ma ha subito degli aborti spontanei. Le figlie Monica e Serena sono arrivate nella famiglia Palombelli-Rutelli prima in affido. Le due sorelle avevano bisogno di una casa che le accogliesse, a seguito delle violenze del padre biologico.

Le violenze subite da Serena Rutelli

Quando Serena ha scelto di partecipare al Grande Fratello in famiglia si sono scatenate molte polemiche e paure riguardo ciò che sarebbe potuto uscire fuori, ma lo psicologo della ragazza riteneva che potesse essere una buona idea. La ragazza mentre era nella Casa ha ricevuto una lettera da parte della madre biologica che però, di comune accordo con la sorella, non ha mai voluto incontrare. Il dramma della dura vita di Serena, però, l’ha segnata anche negli eventi della quotidianità: “Avere un padre violento non è facile. Quando ho portato Serena dal dentista la prima volta per fare una ortopanoramica si è messo a piangere, perché ha visto che alcuni dei denti da latte erano stati rotti, aveva capito cosa c’era dietro, aveva capito che erano dovuti alle botte del padre e poi aveva una cicatrice sulla fronte“, ha raccontato la madre Barbara Palombelli.

