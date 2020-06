Una bambina annegata in piscina. La tragedia si è verificata dopo che la piccola era sfuggita al controllo della sua famiglia. Un dramma enorme sul quale i carabinieri hanno aperto una indagine.

È accaduta una tremenda disgrazia in provincia di Pisa, con una bambina annegata in piscina. La piccola aveva solamente 3 anni e stava giocando accanto alla struttura ricolma di acqua assieme ad un altro bimbo.

All’improvviso è caduta dentro e non sapendo nuotare, ha bevuto molto. Il fatto è accaduto in località La Melatina, vicino al piccole comune pisano di Riparbella, in un agriturismo che da alcuni giorni ospita 41 migranti richiedenti asilo provenienti tutti da vari stati dell’Africa. Sul posto sono accorsi una ambulanza ed i carabinieri, i quali hanno aperto una indagine ufficiale per cercare di stabilire eventuali responsabilità. Sembra acclarato che la bambina annegata in piscina sia sfuggita al controllo dei genitori e di altri parenti, raggiungendo indisturbata la grossa vasca colma di acqua rimasta incustodita. Poi si è verificato il dramma.

Bambina annegata in piscina, estratta viva dall’acqua la piccola è deceduta subito dopo

I soccorritori l’hanno trovata mentre galleggiava esanime, dopo che l’altro bambino aveva cominciato a piangere ed urlare richiamando l’attenzione di alcuni dei presenti. La piccina era ancora viva quando alcuni adulti si sono tuffati per raggiungerla e portarla quanto prima fuori. Ma la morte è sopraggiunta appena qualche istante dopo.

