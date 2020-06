Incidente Alex Zanardi moglie. La consorte dell’amatissimo sportivo bolognese gli ha prestato soccorso per prima, i due stanno insieme da decenni.

Ha destato molta tristezza la notizia dell’incidente capitato nella giornata di ieri ad Alex Zanardi. La moglie del 53enne campione bolognese, Daniela, era con lui. Ed anche ora la donna resta al fianco di suo marito in ospedale.

Della donna si è sempre detto che fosse la fonte di ispirazione principale di Zanardi. Uno che, per la cronaca, ha perso entrambe le gambe in un terrificante incidente d’auto mentre gareggiava nel settembre del 2001 in Germania. Ma che, nonostante questo, non ha mai smarrito il buonumore, la voglia di reagire e di vivere. Infatti da quel giorno la vita di Zanardi è come ricominciata, con nuovi valori ed ideali. Lui versa in condizioni molto gravi in ospedale e Daniela, con la quale è sposato da 23 anni, non smetterà mai di dargli supporto.

Alex Zanardi moglie, lei gli fa anche da agente

In passato il pilota ed atleta paralimpico ha raccontato che il suo risveglio dal coma farmacologico indotto dopo quell’incidente del 2001 fu contraddistinto dall’avere ascoltato la voce di Daniela al risveglio. E che fu lei a raccontargli tutto. La donna ricopre anche il ruolo di manager del marito. Riguardo all’incidente, il bolognese non era da solo. Con lui c’era Paolo Bianchini, il titolare dell’azienda vinicola Ciacci-Piccolomini, si trovava subito dopo all’amico Zanardi ed anche lui lo ha soccorso immediatamente prima del trasferimento in ospedale.

