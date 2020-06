Alex Zanardi in coma: i prossimi giorni saranno decisivi

Il campione dell’handbike Alex Zanardi in coma farmacologico dopo il grave incidente di ieri: i prossimi giorni saranno decisivi.

Sabino Scolletta, direttore del reparto di emergenza urgenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, ha dato un aggiornamento sulle condizioni di salute di Alex Zanardi, dopo il terribile incidente di ieri pomeriggio di cui è rimasto vittima.

Leggi anche –> Alex Zanardi, camionista indagato: lesioni gravissime – VIDEO

Il medico ha parlato di “condizioni stabili”, aggiungendo che “la prima fase, quella immediatamente successiva all’incidente è stata caratterizzata da una forte instabilità”. Per fortuna, ha spiegato, “non c’è nessuna lesione al torace e a livello addominale”.

Leggi anche –> Alex Zanardi, il neurochirurgo: “Tutte le ossa della faccia rotte, può morire”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Come sta Alex Zanardi: l’ultimo bollettino

“Le condizioni stabili sono buon segno. Il quadro generale resta incerto, ma la stabilità fa escludere che sia in pericolo di vita”, ha affermato ancora Scolletta. Durante la notte in terapia intensiva, ha rilevato ancora il medico, “le condizioni si sono stabilizzate anche in maniera importante”. I parametri in generale sono stabili, Zanardi è “intubato e in ventilazione”.

Purtroppo, il quadro neurologico è molto grave e “il paziente è in coma farmacologico”. Decisivi saranno i prossimi giorni: “Tra lunedì e martedì potremo valutare meglio le sue condizioni”, ha spiegato ancora il medico nel suo intervento davanti ai giornalisti. Scolletta ha infine chiarito: “La stabilità esclude al momento un pericolo per la vita, ma le sue condizioni si potrebbero instabilizzare”.