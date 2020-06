Alex Zanardi, parla il camionista: “Me lo sono trovato di fronte…”

Il camionista del mezzo contro cui Alex Zanardi è andato a sbattere spiega la dinamica dell’incidente: “Ho sterzato per evitarlo”.

“Mi sono trovato Alex Zanardi di fronte, per fortuna sono riuscito almeno a sterzare un po’, altrimenti l’impatto con il mio camion sarebbe stato frontale”. A parlare, per bocca del suo avvocato, è il camionista 44enne della provincia di Siena che guidava il mezzo contro cui si è violentemente scontrato il campione paralimpico, tuttora in coma presso l’ospedale Le Scotte di Siena. Ecco la sua ricostruzione del terribile incidente avvenuto ieri.

Il racconto della collisione con Zanardi

Il camionista, ancora sotto choc, rivive in continuazione quei drammatici attimi: “Il mio assistito – spiega il legale dell’autista, Massimiliano Arcioni di Grosseto – è molto provato e trattandosi di un personaggio così straordinario ha subito ancora di più psicologicamente l’accaduto. Ha rilasciato subito dichiarazioni spontanee al sostituto procuratore poco dopo l’incidente. Poi è stato portato in stato di choc al pronto soccorso”.

“Confermo – aggiunge l’avvocato Arcioni – che è risultato negativo agli esami tossicologici e all’alcoltest. Inoltre la velocità del camion in quel punto, fatto di tornanti, era molto, molto contenuta”. Il camionista risulta comunque indagato dalla Procura: in questi casi si tratta di un atto dovuto.

EDS