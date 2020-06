Alessia Marcuzzi, scatto bollente: i fans impazziscono

Ancora una foto che ha lasciato i suoi follower senza fiato: Alessio Marcuzzi ha pubblicato uno scatto davvero bollente su Instagram

Un fisico da urlo. Alessia Marcuzzi ha messo in mostra il suo “lato B” in uno scatto provocante e bollente sul suo profilo Instagram che ha fatto perdere la testa ai suoi fans. La stessa showgirl ha posato in bikini dando le spalle al fotografo ammirando il panorama. Così all’età di 47 anni ha messo in mostra le sue curve esponendo così tutta la sua bellezza con le sue gambe davvero attraenti.

Alessia Marcuzzi, quanti commenti

Tanti vip e volti noti della tv, come Caterina Balivo, Emma Marrone, Marica Pellegrinelli, Elisa D’Ospina, Mara Venier, Nicola Savino e Rudy Zerbi si sono congratulati con la Marcuzzi tra commenti piccanti e semplici battute. La showgirl e conduttrice italiana, però, ha preferito trascorrere la sua giornata in compagnia di sua figlia Mia e di suo marito Paolo Calabresi Marconi allontanando così tutte le critiche e la crisi di coppia dopo le indiscrezioni della settimana.