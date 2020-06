Alessandra Amoroso, single o fidanzata? Il messaggio su Instagram

Il messaggio su Instagram di Alessandra Amoroso, che pubblica un verso del suo ultimo brano: la cantante salentina è single o fidanzata?

A fine gennaio, l’annuncio della fine della relazione tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani. Dopo il gossip alimentato dal settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini, rispetto a una crisi di coppia, era stata la cantante salentina ad annunciare cosa fosse accaduto.

Spiegava la Amoroso: “Io e Stefano non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due!”.

La fine della storia tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani

“Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”, concludeva nelle Instagram Stories la cantante salentina. Una crisi che a quanto pare era irreversibile, dopo che qualche tempo prima si era parlato di nozze tra i due.

Quella con Stefano Settepani è la seconda storia importante per la cantante salentina, che in passato era stata con Marco Traficante. Alessandra Amoroso ha intanto lanciato il singolo Karaoke, insieme ai Boomdabash. E su Instagram, dove è seguitissima, scrive: “Tu abbracciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri”. Nessuna dichiarazione d’amore, ma solo il verso della canzone. Resta dunque il mistero se sia single o fidanzata.