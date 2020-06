Vincenzo De Luca “massacra” la Juve: il VIDEO spopola sul web

Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca nella conferenza settimanale per fare il punto sul Covid ha parlato anche della Juventus.

“Rinnovo i miei complimenti agli azzurri. La Juve è apparsa davvero una squadra imbarazzante per ceri versi. Non so come farà ad affrontare la Champions in queste condizioni”. E’ il “commento tecnico” del governatore campano Vincenzo De Luca alla finale di Coppa Italia vinta dal Napoli contro la Juventus. “I miei complimenti a Gattuso – ha aggiunto De Luca, in tono più severo e sarcastico che mai – ed i miei complimenti doppi per aver dato una dimostrazione relativa alla bellezza del catenaccio nel calcio”. E il video spopola sul web…

Leggi anche –> Vincenzo De Luca all’attacco: “Vergogna indegna di un Paese civile”

Leggi anche –> Coppa Italia, festa a Napoli senza mascherine. Salvini: “Dov’è De Luca”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’analisi “tecnica” di Vincenzo De Luca

“Mettere in difesa non 11 ma 15, 20… pure i raccattapalle: catenaccio meraviglioso, a condizione di avere una difesa solida e 2-3 giovanotti veloci in grado di creare un contropiede – ha continuato De Luca -. Quello fatto da Insigne e Mertens contro l’Inter è stata una goduria indimenticabile”. E ancora: “Il catenaccio è la Bocconi del calcio: 90 minuti di barricate, poi al 91esimo una pappina nella porta avversaria. Non c’è godimento più grande”.

Il governatore campano ne ha avute anche per il leader leghista Matteo Salvini, che a Mattino 5 ha criticato gli assembramenti dei tifosi dopo la vittoria del Napoli sulla Juventus per la Coppa Italia. Senza mai nominare il senatore del Carroccio, lo ha definito “un somaro politico che ha ripreso a ragliare”: “Alcuni commenti hanno portato alla luce una propensione sotterranea e incancellabile allo sciacallaggio, perfino al razzismo nei confronti di Napoli, della Campania e del Sud che sembra difficile da estirpare”, ha concluso.

EDS