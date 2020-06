Tumore Mara Maionchi, operata ad entrambi i seni: come sta ora

Mara Maionchi ha dovuto lottare contro due tumori, per fortuna scoperti allo stadio iniziale. Ecco come è riuscita a sconfiggere la malattia.

Mara Maionchi non ha mai fatto mistero della sua malattia. Anzi, ha sempre parlato apertamente del tumore che l’ha colpita a entrambi i seni, nell’intento di sensibilizzare tutte le donne, esorcizzare la paura e rompere in qualche modo il tabù. E’ stata operata al seno a gennaio 2019, due-tre mesi dopo la diagnosi, al San Pio X di Milano, e per fortuna è andato tutto bene. Poi è cominciata la radioterapia e il lento “ritorno” alla normalità. E oggi?

La sfida più difficile per Mara Maionchi

Mara Maionchi si è ripresa abbastanza velocemente. Finita la radioterapia, ha iniziato a prendere un equilibratore ormonale per evitare che il tumore si ripresentasse un’altra volta. A parte questa pillola e i controlli che fa ogni sei mesi, non è cambiato molto nella sua vita. L’alimentazione è una cosa a cui già stava attenta. Da qualche anno cerca di mangiare meno perché pensa che essere più magri alla sua età faccia sicuramente meglio che essere grassi, ma niente di più.

Nella famiglia di Mara Maionchi, ora, quando si parla del tumore, se ne parla al passato, anche se la paura rimane. Per questo la Signora della Musica continua a sottoporsi e regolari controlli e, consapevole di essere stata fortunata, fa tesoro della sua esperienza per far capire anche agli altri quanto sia importante la prevenzione.

