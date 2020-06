Tu si que vales, Dino Militano: chi è il ballerino e contorsionista

Chi è Dino Militano, il ballerino e contorsionista di origini siciliane che ha partecipato alla trasmissione di Canale 5, Tu si que vales.

Palermitano di nascita, Dino Militano ha iniziato a studiare arti marziali sin da quando aveva 12 anni. Si è sempre dedicato però a dimostrazioni coreografiche e non a combattimenti. Dopo un infortunio ha iniziato a studiare danza contemporanea.

Appena come disciplina per la riabilitazione, ha finito per innamorarsene, mentre qualche anno fa ha fatto la conoscenza con un gruppo di ragazzi appassionati di giocoleria e arti circensi, che per allenarsi si incontra in una chiesa abbandonata.

Cosa sapere sul contorsionista Dino Militano

Si appassiona al verticalismo, in seguito incontra la compagnia dei Focolieri, si unisce a loro con numeri di equilibrismo e contorsioni. Dino Militano comincia quindi a viaggiare e ad approfondire la propria formazione professionale, tanto che sceglie di frequentare la Scuola di Cirko Vertigo. Le sue performance si fanno via via più complesse e ottiene sempre maggiore riscontro del pubblico.

Si adopera in queste discipline, divenendo così un esperto ballerino e contorsionista, grazie anche a un duro lavoro. Racconta infatti di allenarsi anche otto ore al giorno e di intendere trovare un percorso formativo completo e integrato. Difficile infatti conciliare lo studio con gli spettacoli per molti di questi artisti. Un paio di anni fa, per lui arriva un’importante esperienza. Partecipa infatti alla trasmissione Tu si que vales, mettendo in mostra le sue incredibili doti.