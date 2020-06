Stasera in tv – Transformers 3, trama e cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 19 giugno 2020, con il film Transformers 3 in onda su Italia1 a partire dalle 21.25: ecco trama e cast

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 19 giugno 2020, con il terzo film della saga “Transformers 3” in onda in prima serata su Italia. La storia è ambientata nel 1961 quando l’astronave cybertroniana, di nome “L’Arca” si schianta nel lato oscuro della Luna. All’interno della nave c’era un’invenzione che era in grado di mettere fine alla guerra civile tra gli Autobot e i malvagi Decepticon. La NASA scopre l’incidente e così il Presidente John F. Kennedy autorizza una missione segreta sulla lunga per capire ciò che è successo. Nel 1969 l’equipaggio dell’Apollo 11 arriva sulla Luna.

Stasera in tv – Transformers 3, le curiosità

Nel frattempo gli Autobot collaborano nuovamente con l’esercito americano e, durante una missione a Chernobyl, Optimus Prime trova una pila a combustibile dell’Arca, ed è così che scoprirà della missione sulla Luna. Si recherà quindi sulla Luna, nel luogo dello schianto e troverà il corpo di Sentinel Prime, suo predecessore. Inoltre, Sam non riesce a trovare un lavoro non potendo nemmeno collaborare con gli Autobot. E così si concentrerà sul rapporto tra la nuova fidanzata, Carly Spencer, e il suo capo, Dylan Gould. Nella pellicola troviamo Shia LaBeouf,

Rosie Huntington-Whiteley, Josh Duhamel, William Lennox,

John Turturro, Tyrese Gibson. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 19 giugno.