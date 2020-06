Stasera in tv – Quarto grado, le anticipazioni del 19 giugno

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 19 giugno, con una nuova puntata di Quarto Grado: ecco le anticipazioni di oggi

Da non perdere l’appuntamento di questa sera, venerdì 19 giugno 2020, con una nuova puntata di Quarto Grado in onda su Rete4, con la solita conduzione di Gianluigi Nuzzi insieme ad Alessandra Viero. Si parlerà del caso di Roberta Ragusa, che è scomparsa il 14 gennaio 2012 a Gello San Giuliano, in provincia di Pisa. Al momento nel 2019 la Cassazione ha condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione, per omicidio e distruzione di cadavere, il marito della donna: Antonio Logli. La difesa si giocherà una nuova carta inedita per dimostrare ancora una volta l’innocenza dell’uomo.

Stasera in tv – Quarto grado, le curiosità

Successivamente si parlerà anche della scomparsa dei due cugini, Alessio e Simone, di 12 anni che sono stati travolti e uccisi da un SUV mentre giocavano davanti a casa. Rosario Greco, che era alla guida, è stato condannato a nove anni di reclusione. Secondo i genitori dei due piccoli non si è trattato di incidente, ma di omicidio. Un nuovo video potrebbe mettere cambiare le decisioni prese dal Gup del Tribunale di Ragusa. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 19 giugno 2020, con una nuova puntata di Quarto Grado.