Stasera in tv film – Sulle ali della pazzia: trama del film di oggi, 19 giugno

Sulle ali della pazzia, film del 2019 diretto da Jean-Francois Rivard, ha come protagoniste Romy Rosemont e Kari Matchett ed è il thriller di Rai 2: anticipazioni di oggi, 19 giugno

La pellicola in onda oggi, 19 giugno, su Rai 2 ore 21.20, si intitola Sulle ali della pazzia, ha come protagoniste Romy Rosemont e Kari Matchett ed è un thriller psicologico ad alta tensione diretto dal regista Jean-Francois Rivard.

Scopriamo insieme la trama del film.

Leggi anche –> Stasera in tv film – Notte prima degli esami oggi: cast, trailer e trama

Sulle ali della pazzia, trama film

Due donne diverse di incontrano per la prima volta. Sharon, vedova da tanti anni, si reca a casa della futura suocera della figlia Amber. Amber e Luke infatti stanno per convolare a nozze e decidono di coinvolgere le rispettive madri nell’organizzazione del matrimonio. Quando Sharon e Jill si incontrano, però, la situazione tende presto a scaldarsi perché entrambe iniziano a fare pressione su Amber per imporre il rispettivo credo su “come dovrebbero essere fatte le cose“. Sharon vorrebbe che l’amata figlia si sposasse in chiesa con quello che era stato il suo abito da sposa, mentre l’abbiente Jill continua a mettere mano al portafogli per portare Amber dalla sua parte (o almeno, in questo modo legge i suoi gesti Sharon). Dopo aver perso molte battaglie con la futura parente, Sharon si sente sempre più frustrata e insicura di essere ancora la preferita di sua figlia.

La “rapina”

Fingendo di tornare a casa, Sharon si apposta invece fuori l’abitazione di Jill per rubare le fedi che la ricca gallerista ha scelto per il matrimonio. La padrona di casa rientra però prima del tempo e, per non essere scoperta, la madre di Amber la fa cadere dalle scale. La donna, che non ha visto in volto il suo aggressore, pur rompendosi una gamba si salva e Sharon, fingendo un’intrusione esterna, allerta i soccorsi e le forze dell’ordine per avvertirli che un ignoto malvivente le ha aggredite entrambe.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI