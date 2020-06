Stasera in tv film – Notte prima degli esami oggi: cast, trailer e trama

Notte prima degli esami oggi, film del 2007, è una commedia diretta da Fausto Brizzi: le anticipazioni sulla pellicola in onda oggi, 19 giugno

Il film che andrà in onda oggi, 19 giugno, su Rai 3 alle ore 21.20, si intitola Notte prima degli esami oggi ed è una commedia diretta dal regista Fausto Brizzi.

Scopriamo insieme la trama della pellicola.

Notte prima degli esami oggi, trama film

Luca Molinari è in procinto di svolgere una delle prove più temibili da affrontare per un ragazzo: l’esame di maturità.

Sicuro di avere poche possibilità di essere promosso, cerca (e trova) ogni scusa per non affrontare la situazione. Tutte le certezze della sua vita, però, stanno per crollare inesorabilmente. Scopre, infatti, che il padre Paolo tradisce da tempo la madre con la sua insegnante di matematica. Intento ad affrontare la professoressa Paliani, si rende conto che questa è spinta alla relazione con Paolo da grandi sentimenti e incoraggiata dalle tante bugie di lui. Si rivolge quindi al padre che promette di concludere la relazione quella sera stessa, cosa che ovviamente non farà. Angosciato dalla situazione scolastica e da quella familiare, Luca un giorno conosce Azzurra, ragazza di cui si innamora a prima vista e che gli restituisce il sorriso. Più grande di lui di qualche anno, Azzurra ricambia i suoi sentimenti ma, senza preavviso, decide di troncare la storia nascente per andare a Parigi, dove l’attende una grande opportunità lavorativa. Nel frattempo, il legame che aveva unito da sempre il gruppo di amici formato da Luca, Riccardo, Alice, Massi e Simona si sfalda a causa di uno scherzo e di articolo scritto su un blog che mette a conoscenza Antonella, madre di Luca, dei tradimenti del marito.

Anche in questa pellicola di Brizzi, gli esami di maturità e la storia narrata finiscono per essere scanditi dagli incontri sul campo dell’Italia ai mondiali di calcio.

Notte prima degli esami oggi, cast film

Nicolas Vaporidis (Luca Molinari)

Giorgio Panariello (Paolo Molinari)

Carolina Crescentini (Azzurra De Angelis)

Serena Autieri (prof. Elisabetta Paliani)

Paola Onofri (Antonella Molinari)

Eros Galbiati (Riccardo)

Sarah Maestri (Alice Corradi)

Andrea De Rosa (Massimiliano Massi Apolloni)

Chiara Mastalli (Simona Natali)

Armando Pizzuti (Filippo Santilli)

Franco Interlenghi (nonno Luigi)

Riccardo Rossi (presidente commissione)

Clizia Fornasier (Giulia)

Enzo Salvi (ispettore Vannucci)

Roberto Ciufoli (commissario)

Paolo Bernardini (poliziotto collega di Vannucci)

Paola Minaccioni (donna sul balcone che guarda la partita dell’Italia)

Notte prima degli esami oggi, trailer

