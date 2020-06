Simona Anedda: la travel blogger, dalla malattia alla passione per i viaggi

La storia incredibile e la volontà di non arrendersi della travel blogger Simona Anedda: dalla malattia alla passione per i viaggi.

Nata a Roma nel 1974, Simona Anedda è una donna che nonostante la malattia non ha perso la sua passione per il viaggio e la sua voglia di vivere. Affetta da sclerosi multipla, la donna non si è arresa e tiene un blog sul suo sito personale di viaggi.

La travel blogger ha raccontato parlando di sé stessa: “Non cammino più, non muovo le braccia, non respiro bene. Ma è inutile piangere. Dal 2014 sono in sedia a rotelle e – tra una terapia e l’altra – ho ripreso a viaggiare e ad essere indipendente, nonostante tutto”.

La straordinaria storia e la passione di Simona Anedda

La giovane donna è partita per l’Islanda nel 2016 e successivamente ha girato il mondo, trascorrendo anche cinque mesi tra India, Nepal e Indonesia, grazie a una raccolta fondi. Al settimanale Vita ha sottolineato poco prima del suo viaggio in India: “Non cammino più, non muovo le braccia, non respiro bene. Ma è inutile piangere. Sento che non avrò una vita lunga. Ma voglio continuare a viaggiare”.

La passione per il viaggio è antecedente alla malattia della quale soffre: “Viaggiare è la mia vocazione. Ho iniziato con un Erasmus in Islanda e, dopo la laurea in Belle Arti, mi sono trasferita a Londra e in seguito ho visitato tutta l’Europa. Nel 2000 sono stata a New York e, infine, a Chicago”.