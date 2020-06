Gli scatti di Joseph Ratzinger in carrozzina. Il Papa Emerito, nonostante le precarie condizioni di salute, va al capezzale del più anziano fratello Georg.

Papa Ratzinger in carrozzina appare di nuovo in pubblico a distanza di parecchio tempo dall’ultima comparsata in pubblico. Il pontefice emerito si fa vedere in condizioni fisiche molto provate da quella che è la sua età avanzata. Ma con la mente rimane operativo e consapevole.

Benedetto XVI è stato avvistato nel corso di un viaggio compiuto in Baviera per andare al fianco del fratello Georg, 96 anni ed anche lui religioso, che è purtroppo gravemente malato. Da quanto si apprende, Papa Ratzinger rimarrà in Germania solamente per pochi giorni, prima di fare ritorno in Vaticano. La diocesi di Regensburg riferisce che Benedetto XVI ha avuto un consulto di persona con Papa Francesco prima di compiere la trasferta in terra tedesca.

Ratzinger in carrozzina, con lui diversi specialisti ed il vice dei Gendarmi del Vaticano

Ad accompagnare Ratzinger in carrozzella c’è monsignor Georg Gaenswein, oltre anche ad un medico, un infermiere ed il vicecomandante del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano. Dal 2005 al 2013, periodo nel quale Joseph Ratzinger restò alla guida della Santa Sede, proprio il fratello Georg – tra l’altro un valente musicista – aveva compiuto diverse visite lasciando la Germania, continuando questo trend anche dopo la famosa rinuncia di Benedetto XVI. Ora le condizioni di Georg Ratzinger sono peggiorate in maniera evidente, al punto da convincere il Papa emerito a fargli visita nonostante anche le condizioni di salute di quest’ultimo siano precarie.

