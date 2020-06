La famiglia di una donna deceduta a causa di una puntura di insetto presenta una denuncia contro l’ospedale. “Le hanno fatto tamponi anti Covid, perché?”.

C’è rabbia ed anche una serie di cose che andranno chiarite dietro alla scomparsa di Elisabetta Semprecondio, una donna morta per i postumi di una puntura di insetto, dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale all’ospedale ‘Villa Sofia’ di Palermo.

LEGGI ANCHE –> Agrigento, muore a 28 anni dopo essere stato punto da un’ape

La vicenda risale allo corso 12 giugno ed ora la famiglia chiede giustizia su quella che a suo avviso è una tragedia che poteva e doveva essere evitata. I parenti della donna morta per la puntura di insetto hanno sporto una denuncia ai carabinieri. Anche in relazione a ciò dovrà avvenire un esame autoptico che avrà il compito di fornire delle risposte precise su quanto di tragico successo. Le forze dell’ordine hanno anche sequestrato la cartella clinica di Elisabetta Semprecondio. Lei venne punta da un insetto il 28 maggio, accusando fin da subito sintomi di una reazione allergica quali gonfiori, ecchimosi sorte in diverse parti del corpo, vomito e diarrea. Poi il 4 giugno successivo ci fu l’ingresso in pronto soccorso, dapprima in codice bianco e poi in giallo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Palermo, nasce la figlia mentre è in coma per il Covid-19: ma non c’è

Puntura d’insetto, cosa centrano i tamponi Covid e la visita ginecologica?

I parenti di Elisabetta hanno appreso che lei era stata messa in isolamento per sospetto Covid. Ed il 10 giugno i suoi figli parlano della scoperta di lesioni colpose subite dalla loro mamma, con la quale si erano tenuti in contatto via cellulare. Da lei stessa avevano appreso che gli infermieri ed i medici del ‘Villa Sofia’ le avevano fatto 4 tamponi, tutti negativi, oltre ad una visita ginecologica. Poi ecco il decesso infine, avvenuto il 12 giugno. La sua famiglia si scaglia contro il personale sanitario accusandolo di negligenza. E chiedono cosa c’entrino i tamponi e la visita ginecologica. Ai suoi parenti è stato detto che ad uccidere Elisabetta sarebbe stata una embolia encefalica. Ma diverse cose appaiono poco chiare ed i figli e gli altri congiunti della vittima esigono delle risposte certe.

LEGGI ANCHE –> Carlos Ruiz Zafon | morto a 55 anni il celebre scrittore spagnolo | VIDEO