Orribile episodio avvenuto negli scorsi giorni: padre uccide figlia per un motivo assurdo. La vittima massacrata in maniera terribile.

Un padre uccide la figlia colpevole di essere tornata troppo tardi a casa. L’assurda vicenda ha avuto luogo in Iran, con la povera Reyhaneh Ameri ammazzata brutalmente a soli 22 anni.

LEGGI ANCHE –> Monaco uccide donna | lei era incinta | un tempo stavano insieme

Il fatto si è verificato nella città di Ekhtiar, con la giovane finita a colpi di accetta dal furioso genitore, arrabbiato perché la giovane aveva fatto ritorno alle 23:30. Troppo tardi secondo la sua rigida opinione. Questo aveva portato al sorgere di una discussione, con il diverbio culminato in questo terribile caso di femminicidio. Ad accorgersi del delitto la sorella di Reyhaneh, che abita altrove e che era andata a fare visita alla famiglia. La donna aveva notato l’assenza della 22enne oltre a vedere anche come la sua camera fosse chiusa a chiave. Dopo avere bussato, non ha ottenuto risposta da Reyhaneh. E poi ha visto anche il padre particolarmente nervoso, rientrare e poi uscire di nuovo di casa. Rimasta sola con la madre, la sorella maggiore della vittima è riuscita a vincere le resistenze della genitrice e si è fatta aprire la stanza.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Marito uccide moglie | la ammazza in crociera e getta il corpo dalla nave

Padre uccide figlia, è l’ennesimo brutale femminicidio

All’interno c’era il corpo scempiato e devastato della 22enne. Era morta dissanguata, immersa nel suo stesso sangue. Così è scattata la denuncia, con la polizia che ha arrestato l’omicida. Nell’auto dell’uomo c’erano evidenti tracce di sangue che apparteneva alla figlia da lui ammazzata. I due litigavano spesso, in base a quanto si apprende. E questo perché la giovane assumeva uno stile di vita troppo tendente all’occidentale. La povera giovane aveva subito anche diverse violenze, in particolar modo percosse, proprio per questo motivo. Il padre che uccide la figlia aveva anche minacciato altre volte quest’ultima di ucciderla. Purtroppo si riscontrano altri casi di femminicidio come questo, compiuti di recente in Iran. E tutti compiuti nell’ambito familiare, da padri o compagni delle vittime.

LEGGI ANCHE –> Femminicidio | picchia fidanzata | la impicca e la getta dall’8° piano | FOTO