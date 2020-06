Omicidio Peppe Lucifora, ultime notizie: chi è l’arrestato – VIDEO

La svolta nell’Omicidio di Peppe Lucifora, avvenuto a Modica ultime notizie: chi è l’arrestato nei giorni scorsi, il carabiniere Davide Corallo.

Qualche giorno fa, c’è stata la svolta nel caso della morte di Peppe Lucifora, trovato senza vita nel suo appartamento di Via Gaetano Modica, al quartiere Dente, dove viveva da solo dopo il decesso della madre.

Il cuoco 58enne viene ricordato come persona educata e garbata, senza problemi né conti in sospeso con nessuno. A ucciderlo sarebbe stato, stando alle indagini, il carabiniere Marco Corallo di 39 anni, che però continua a professarsi innocente.

Il giallo della morte di Peppe Lucifora

Gli inquirenti sembrano seguire la pista passionale: tra la vittima e il suo assassino ci sarebbe stata una relazione. Nell’interrogatorio davanti al gip, il militare si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre anche i suoi legali tengono le bocche cucite e spiegano: “Al momento abbiamo solo l’ordinanza e attendiamo di vedere gli atti. È una fase delicata”.

Peppe Lucifora sarebbe stato tramortito con colpi violenti al volto, quindi è morto per soffocamento. Il suo assassino lo avrebbe preso per la gola togliendogli il respiro. Non crede all’ipotesi del delitto passionale, invece, l’ex parroco e attuale reggente del Duomo di San Giorgio di Modica, Giovanni Stracquadanio.