Nicolas Vaporidis, l’attore dall’ascesa al recente ritorno – VIDEO

L’attore Nicolas Vaporidis era famosissimo qualche anno fa, poi di lui si sono perse un po’ le tracce: dall’ascesa al recente ritorno a teatro.

“La gente mi fa paura: soffro di demofobia. I miei amici sostengono che dovrei farmi curare…”, lo dice in un’intervista di qualche tempo fa a Ok Salute e Benessere, Nicolas Vaporidis. Il noto attore di origine greca ha rivelato dunque un particolare inedito su di lui.

Anche l’attore, come tutto il mondo dello spettacolo, è rimasto bloccato dal Coronavirus e costretto ad annullare tutti gli impegni. Negli ultimi mesi prima del lockdown, come ha spiegato anche in un’intervista su Youtube a Marco Montemagno, era impegnato a teatro.

Che fine ha fatto negli ultimi anni Nicolas Vaporidis

L’attore ha esordito in Il ronzio delle mosche, regia di Dario D’Ambrosi, del 2002. Negli anni successivi, è stato uno dei più presenzialisti, prendendo parte a una ventina di film. Tra queste, molte sono commedie dedicate all’universo giovanile, come Notte prima degli esami e Come tu mi vuoi, in cui recita con Cristiana Capotondi. Con quest’ultima ha anche avuto una relazione.

Diretto da Fausto Brizzi, Paolo Genovese e Luca Miniero, Volfango De Biasi e Maurizio Ponzi, a cavallo tra anni Zero e anni Dieci del nuovo millennio, è stato sicuramente amatissimo soprattutto dal pubblico femminile. Poi lentamente di lui si sono perse un po’ le tracce. Tra le sue apparizioni più recenti, c’è The Full Monty, produzione teatrale diretta da Massimo Romeo Piparo. Si tratta del musical in cui era impegnato quando è esplosa la pandemia.