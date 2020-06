Tra Morgan e Bugo avviene un nuovo episodio controverso. Accade alla presenza di diversi giornalisti ed anche di altri cantanti.

Doveva essere il giorno del possibile confronto tra Morgan e Bugo, invece tutto si è risolto con un nulla di fatto. Dopo il clamoroso episodio che aveva coinvolto i due nello scorso mese di febbraio in occasione della terza serata del Festival di Sanremo 2020, i due cantanti ed ex amici hanno interrotto qualsiasi rapporto.

LEGGI ANCHE –> Asia Argento risponde alle accuse di Morgan: “E’ matto, ha bisogno di cure”

Rivolgendosi la parola a distanza solamente per lanciarsi accuse reciproche. Giovedì 18 giugno 2020 si è svolta una conferenza stampa per presentare il programma ‘Back2Back – Speciale Let’s Play’, programma radiofonico in onda fino a 24 luglio sulle frequenze di Rai Radio 2. A tale conferenza hanno preso parte nella sede Rai di via Asiago Piero Pelù, Francesco Gabbani, Le Vibrazioni, Irene Grandi ed anche Morgan e Bugo, con gli artisti ed anche i giornalisti presenti tutti collegati via web. Una giornalista si è rivolta agli ultimi due tirando in ballo i famosi dissidi, chiedendo poi come sia andata la loro quarantena. Marco Castoldi – vero nome di Morgan – ha affermato di avere scritto 40 canzoni e di avere assistito alla nascita di sua figlia.

LEGGI ANCHE –> Il caso Bugo-Morgan arriva al Gf Vip: Asia Valente nei guai – VIDEO

Morgan e Bugo, quest’ultimo sparisce di nuovo

“Riguardo a Bugo, nemmeno ricordo cosa sia successo. È un qualcosa che fa parte del passato e su cui non vale la pena tornare”. Quando è toccato a Bugo rispondere però quest’ultimo era sparito di nuovo. Non si sa se per un nuovo gesto di insofferenza come capitato ad inizio anno al Teatro Ariston o se a causa di un guasto della rete. Ed anche nel corso del programma su Radio 2, Bugo si esibirà in momenti differenti rispetto all’ex amico.