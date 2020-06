Un tempo lui e lei facevano coppia fissa, poi tutto è finito. Monaco uccide donna dopo un incontro casuale in strada, orribile come è successo tutto.

Sta destando grosso stupore la vicenda che riguarda un monaco che uccide una donna. Lui, monaco buddista per la precisione, è divenuto all’improvviso un efferato omicida. L’uomo infatti un tempo era fidanzato, prima di darsi ad una svolta mistica.

LEGGI ANCHE –> Giovane donna uccisa mentre dorme, il bulldozer distrugge la sua casa

Ma l’avere incontrato la sua ex compagna, per altro incinta, ha scatenato in lui degli istinti di violenza e di rabbia incontrollabili. Al punto che il monaco buddista ha ammazzato a sangue freddo ed in maniera orribile la donna. Utilizzando un machete come arma per compiere il delitto. La poveretta era arrivata all’ottavo mese di gestazione. Ma il violento, incapace di fare suoi gli insegnamenti di calma serafica e di spiritualità che da secoli vengono attribuiti a Siddhārtha, si è scagliato contro di lei smembrandola a spadate. L’ha fatta a pezzi dopo averla vista con un altro uomo. Il terribile episodio di femminicidio ha avuto luogo in Thailandia, con il monaco identificato come il 57enne Um Deeruenram.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Banale lite con un vicino di casa: 21enne uccisa a colpi di fucile

Monaco uccide donna, colpa della incontrollabile gelosia: lei era la sua ex

Il tutto si è svolto in strada. Um era alla guida del suo furgone quando si è imbattuto nella 33enne Lampai Bualoi, con la quale un tempo stava insieme. Con lei, a bordo di un altro mezzo, c’era anche il nuovo fidanzato della stessa Lampai. A quel punto il monaco non ha saputo controllare la gelosia improvvisa. Deeruenram prima li ha speronati per farli scendere ed una volta a piedi li ha assaliti. Mentre l’altro uomo è riuscito a fuggire, Lampai non è stata così fortunata e ha subito i tremendi e letali colpi da parte di quella persona con la quale un tempo stava insieme.

LEGGI ANCHE –> Femminicidio | picchia fidanzata | la impicca e la getta dall’8° piano | FOTO

Dopo ha continuato ad infierire sul corpo della vittima

E noncurante degli insegnamenti di serenità ed armonia che sono propri del Buddhismo, Um ha anche infierito sul cadavere, continuando a fare scempio della sua ex anche dopo che questa era morta. La polizia lo ha arrestato e lui ha confessato tutto, ammettendo di avere ceduto ad una rabbia incontrollabile. Contro l’uomo si registrano anche le dichiarazioni di suo fratello, che agli inquirenti ha rivelato come il monaco gli abbia più volte confessato il proprio desiderio di volere uccidere la donna, dopo la fine della loro relazione.

LEGGI ANCHE –> Uccide la sua ex | uomo confessa dai carabinieri | fu un pilota di rally