Un marito uccide moglie nel corso di un viaggio in crociera. Poi prova a sbarazzarsi del cadavere ed una volta scoperto spiega perché lo ha fatto.

Un marito uccide moglie nel corso di un viaggio in crociera. Il delitto in realtà non è avvenuto ai giorni nostri ma risale ormai a diverso tempo fa. Era il maggio del 2006 quanto il 62enne Lonnie Kocontes ammazzò la 52enne Micki Kanesaki, sua compagna di vita, nel corso di una traversata lungo il Mediterraneo.

Dopo tutto questo tempo gli inquirenti hanno accertato che Kocontes agì così per frodare l’assicurazione ed intascare il premio dell’assicurazione sulla vita della propria consorte. L’ammontare era di un milione di dollari, con il diabolico coniuge che simulò la sparizione improvvisa della donna. Alla fine lui tornò a casa in California e poco dopo il cadavere di lei venne ritrovato al largo di Paola, in Calabria.

Marito uccide moglie, il piano diabolico per frodare l’assicurazione scoperto da un dettaglio

Si è scoperto che il corpo di Micki Kanesaki presentava segni di uno strangolamento. Una prova per gli inquirenti incontrovertibile a carico dell’uomo, il quale avrebbe eliminato la moglie per poi lanciarne il corpo in mare aperto. Tra l’altro i due andarono in crociera da divorziati, essendosi lasciati nel 2002 dopo un matrimonio durato solamente 7 anni. Nonostante ciò, e nonostante l’uomo avesse sposato poi un’altra donna, avevano continuato a vivere sotto lo stesso tetto. E non è tutto: a carico di Koncontes ci sono anche delle accuse di tentato omicidio ai danni della seconda moglie. Adesso è arrivata una condanna all’ergastolo nei suoi confronti.

