Grosso spavento per un incendio sul traghetto Grimaldi salpato dalla Toscana alla sardegna. Tante le persone a bordo dell’imbarcazione.

C’è stato un principio di incendio su di un traghetto facente parte della flotta della compagnia Grimaldi Lines. L’imbarcazione era salpata da Livorno con a bordo 150 persone e la sua destinazione era il porto di Olbia. Proprio nei pressi dell’arrivo ecco verificarsi l’incidente, per fortuna presto domata dai Vigili del Fuoco aiutati dalla Guardia Costiera della città sarda. Nessuna delle persone presenti ha presentato tracce di intossicazione dal fumo ed anzi, tutte quante loro sono state messe in sicurezza nel più breve tempo possibile. All’interno del garage c’erano un centinaio di veicoli circa, tra i quali anche alcuni camion. E proprio da un semirimorchio presente lì avrebbero avuto origine le fiamme.

Incendio traghetto, le immagini amatoriali

Vigili del fuoco e militari della Guardia costiera sono saliti a bordo e spento l’incendio Il traghetto è stato trainato e ormeggiato in porto, scortato dalle motovedette della Guardia costiera di Olbia, che hanno creato un cordone di sicurezza attorno alla nave.

«La divisione rimorchiatori di Moby è lieta di aver contribuito al salvataggio della nave Cruise Bonaria della compagnia Grimaldi su cui si era sviluppato un principio di incendio nel momento dell’ingresso in porto ad Olbia». Lo si legge in una nota della società del gruppo Onorato. «Moby si complimenta con il personale dei suoi rimorchiatori a bordo del ‘Mascalzone Scatenato’ per la grande professionalità dimostrata e per il pronto intervento che ha permesso di mettere in sicurezza passeggeri e nave senza ulteriori rischi», conclude il comunicato.