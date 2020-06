Ilary Blasi, in arrivo il quarto figlio: Francesco Totti pazzo di gioia è riuscito a convincere la moglie.

Da mesi si parla del possibile quarto figlio della stupenda coppia Francesco Totti-Ilary Blasi. Come era ormai noto la showgirl aveva più volte ribadito di non volere un quarto figlio spiegando in vari modi che tre le sembrava il numero perfetto e che non era proprio nei suoi piani l’allargamento ulteriore della famiglia.

Come riporta il settimanale Nuovo le cose sembrano però essere cambiate e tutto pare sia successo per un motivo ben preciso che riguarda proprio l’ex capitano della Roma.

Ilary Blasi quarto figlio in arrivo

L’occasione si è mostrata in concomitanza con il quindicesimo anno di matrimonio tra la Blasi e Totti. Lui ha colto l’occasione per rendere più speciale possibile l’anniversario e, come riporta Nuovo, avrebbe colpito la moglie con un gesto in particolare.

In una Roma deserta per gli effetti del lockdown, armati di casco e mascherina i due si sono avventurati in motorino insieme nella città magica ancora più speciale poiché priva del suo proverbiale caos. E senza nessuno che li riconoscesse i due hanno ritrovato quelle sensazioni di una volta, quell’intimità che avrebbe portato la Blasi a capitolare.

Il tanto desiderato (da Totti) quarto figlio pare sia dunque in cantiere con la Blasi finalmente convinta a dare l’ennesima gioia al pupone.