Friends: confermata la reunion dopo il ritardo a causa del Coronavirus

I fan della serie tv più amata di sempre possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. I 6 amici di Friends si riuniranno a breve tutti insieme.

È arrivato il momento che tutti, dall’inizio della quarantena, stavamo aspettando. La reunion del cast di Friends è finalmente riconfermata dopo il ritardo subito a causa della pandemia da Coronavirus. Lo speciale andrà dunque avanti nonostante le difficoltà incontrate dall’HBO nel dover ritardare la produzione in mezzo all’emergenza sanitaria. Le riprese dell’episodio speciale si sarebbero dovute tenere il 23 e 24 marzo per poi andare in onda il 27 maggio. Gli studi HBO Max e Warner Bros hanno dovuto però con grande rammarico mettere un freno momentaneo al tutto.

Gli amanti della sitcom americana più famosa del mondo sono in visibilio da febbraio, quando il seguitissimo cast ha annunciato la reunion in un episodio speciale, 16 anni dopo la chiusura definitiva dell’appartamento di Monica e Chandler. Scoraggiati dal fatto che l’episodio avrebbe dovuto essere inevitabilmente posticipato, i fan hanno atteso con trepidazione il momento dell’uscita di una nuova probabile data. La co-creatrice dello show Marta Kauffman ha scaldato i cuori del pubblico rendendo ufficiale il fatto che che molto probabilmente le riprese si terranno già a partire dalla metà di Agosto.

Friends: le riprese per lo speciale ripartiranno da Agosto

“Speriamo di poter girare in agosto, se tutto va bene e non c’è una seconda ondata precoce e lo studio è aperto.” ha dichiarato Marta Kauffman a The Wrap. “Se tutto è a posto e capiamo tutti i protocolli e riusciamo ancora fare un bello spettacolo, lo gireremo con un po’ di tempo, da metà a fine agosto“. L’episodio speciale vedrà finalmente i membri del cast David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc e Matthew Perry riuniti insieme sul grande schermo per la prima volta dalla fine dello show. Secondo quanto riportato dal The Hollywood Reporter, le star avrebbero incassato 2,5 milioni di dollari e 3 milioni di dollari per la loro partecipazione all’episodio.

