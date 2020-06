Francesca, nuova campionessa a L’Eredità: chi è

Chi è la giovane campionessa del quiz show L’Eredità, Francesca, che è arrivata ieri in trasmissione: cosa sapere su lei e le sue passioni.

Cambio di guardia a L’Eredità per l’Italia, la versione solidale del quiz show più longevo della televisione italiana, condotto come al solito da Flavio Insinna. In questa edizione, infatti, eventuali vincite vanno in beneficenza.

Le somme vinte alla Ghigliottina, il gioco finale del quiz show, la cui formula è rimasta invariata, finiscono in beneficenza, infatti, e vengono devolute a Save the Children. Un importante gesto di solidarietà, quello del quiz show Rai, che appunto ieri ha visto trionfare una nuova concorrente, Francesca, la quale però non ha poi vinto alla Ghigliottina.

Cosa sapere su Francesca, nuova campionessa dell’Eredità

“Sono appassionata di immersioni subacquee”, ha raccontato ieri la giovane campionessa presentandosi in trasmissione. Poi ha proseguito: “La prima volta le ho fatte in Indonesia. Successivamente ho preso il brevetto in Thailandia, da quel momento in poi faccio sempre lezione e ho a che fare con degli scenari incredibili: sui fondali vedo coralli, pesci e quant’altro”.

La ragazza, anche se con qualche difficoltà, è arrivata fino alla Ghigliottina, il cui montepremi valeva 22.500 euro dopo tre dimezzamenti. Gli indizi per scoprire la parola misteriosa erano Famiglia, Frontale, Stringere, Frutto e Materno. Francesca non è riuscita a indovinare la parola misteriosa, ovvero Seno. Stasera la ragazza si rimetterà in gioco.