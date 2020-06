Fiordaliso, ex marito: “Un dolore che sento ancora oggi”

“Un dolore che sento ancora oggi”, così qualche anno fa la cantante Fiordaliso ha confidato in televisione le violenze subite dall’ex marito.

Mamma di due figli, la cantante Fiordaliso ha avuto un passato sentimentale burrascoso e in particolare ha raccontato in un’intervista di qualche anno fa di aver subito violenza dal suo ex marito. Una vicenda dolorosa che purtroppo riemerge.

A ‘Domenica Live’, qualche tempo fa, ha infatti confidato: “Era un amico di scuola di due anni più di me, di cui mi sono innamorata a 15 anni. Sono rimasta incinta di Sebastiano e sono andata in un centro per ragazze madri. Quando sono tornata l’ho sposato, contro il volere di mio padre, che mi ha mandato via da casa”.

La cantante Fiordaliso confessa le violenze del suo ex

Sono vicende che risalgono ormai a 45 anni fa, in un momento storico in cui queste situazioni erano considerate ‘normali’. “Se tu dicevi alla gente che eri stata picchiata da tuo marito era come dire che avevate discusso” – raccontava Fiordaliso nell’intervista – “Io sono stata anche una femminista, però allora non si parlava di violenza domestica. Era normale che una donna le prendesse. Però c’è un limite”.

“Io voglio dire alle donne che ce la possono fare, bisogna andare via subito. Io ce l’ho fatta, sono stata aiutata dalla mia famiglia, mio padre mi ha salvata”, proseguiva la cantante. Poi chiariva: “Posso anche scusarlo perché aveva 17 anni, si è trovato improvvisamente a badare a una famiglia. Però le botte non si scusano mai. Io sono una donna insicura, anaffettiva, che fai fatica abbracciare. Tuttora mi faccio del male, non mi va via il dolore”.