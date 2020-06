Fabio Fazio, il duro sfogo contro la Rai: “Ogni limite è stato superato”

Fabio Fazio, storico conduttore di Che Tempo Che Fa, si è sfogato come mai prima d’ora. E’ accusato da diversi fronti per via del suo compenso e delle sue attività.

Fabio Fazio, il conduttore di Che Tempo Che Fa, nell’ultimo periodo è stato attaccato su diversi fronti a causa del suo compenso e della sua attività. Il caso è stato riacceso dall’approvazione del Cda della Rai che vuole inaugurare una politica che mira a limitare il potere degli agenti degli artisti, sperando di dare più spazio ai dipendenti interni del servizio pubblico.

Leggi anche -> Luciana Littizzetto, la verità sulla fine della storia con Davide Graziano

Il Cda mira anche ad annullare il conflitto d’interessi riguardo ad alcune produzioni, impedendo che più di un agente possa curare gli interessi di artisti di programmi da lui prodotti. La norma è stata chiamata anche “Anti Fazio” e il giornalista ha riposto rilasciando una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano. “Trovo ogni limite superato. Qui entriamo nel campo dell’inaccettabile: da tempo mi viene riservato un trattamento che non ha eguali né precedenti”, così ha aperto l’intervista il conduttore di Che Tempo Che Fa. Ha raccontato come già da tre anni ha in mente di passare alla concorrenza a causa delle numerose critiche che ha ricevuto: “Ero già serenamente avviato altrove, ma la Rai mi chiese di restare”. All’epoca disse che “la politica non doveva più entrare nella tv” e da quel momento ritiene di aver ricevuto una reazione senza eguali da parte di chi ne restò offeso. “Uno stillicidio continuo, un linciaggio senza eguali né giustificazioni”; il conduttore ha un programma con circa 18 minuti di pubblicità, in cui uno spot viene pagato oro, per l’esattezza 50 mila euro ogni 15 secondi.

Leggi anche -> Massimo Giletti: “Fazio fa intrattenimento, la D’urso? Una stacanovista”

L’attacco contro l’ex Ministro degli Interni

“Voglio essere trattato da professionista che lavora in Rai”, così si è presentato il conduttore Fabio Fazio ed ha puntato il dito verso una persona precisa: Matteo Salvini. Nella stagione 2018-19 ha “subito 120 attacchi dall’ex ministro dell’Interno, per l’esattezza sono 123. Sono stufo di dovermi difendere per il mio lavoro”. Il futuro di Fazio non è mai sembrato così incerto. Il contratto con la Rai per lui scade nel 2021 e l’idea del rinnovo sembra essere sempre più lontana.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!