Daisy Mancini, chi è: carriera e curiosità sulla prof dell’Eredità

Chi è Daisy Mancini, carriera e curiosità sulla prof dell’Eredità: cosa sapere su di lei, origini, esperienze professionali, profilo.

Valdostana d’origine, da dieci anni Daisy Mancini lavora fra Italia, Stati Uniti e Cina: ha preso a far parte del cast del quiz show L’Eredità, come professoressa, da questa edizione. Dopo il lockdown è tornata in L’Eredità per l’Italia.

Leggi anche –> Matilde Pitorri L’Eredità: chi è la campionessa e quanto ha vinto

A causa delle restrizioni Covid-19, si collega da casa con lo studio del quiz show più longevo della televisione italiana, condotto da Flavio Insinna. Molti la ricordano nello spot D&G con l’attore Colin Farrell. Ma ha fatto anche altre esperienze.

Leggi anche –> Francesco De Angelis a L’Eredità: chi è il campione

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere su Daisy Mancini, la prof dell’Eredità

“Studio recitazione sia negli Usa che qui in Italia”, ha raccontato Daisy Mancini che su Instagram è molto attiva ed è una fashion influencer. Sul grande schermo, ha avuto un piccolo ruolo in “Loro 2” dell’acclamato regista italiano Paolo Sorrentino. Classe 1998, nata a Chatillon, anche nello spot di D&G era stata diretta dallo stesso regista.

Seguitissima su Instagram, dove ha oltre 100mila follower, la bella modella valdostana – che da novembre fa parte della squadra di L’Eredità – ha raccontato attraverso i social di aver festeggiato il proprio compleanno in quarantena. Nel mondo della moda da quando aveva 15 anni, sogna di fare l’attrice. Poco si sa della sua vita privata, in quanto la mantiene molto riservata.