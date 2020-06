Belen tradita da Stefano De Martino? Il giornalista: “Non ha mai smesso”

Un giornalista di ‘Novella 2000’ riporta la voce secondo cui Stefano De Martino non avrebbe mai smesso di tradire Belen, ma la mette in dubbio.

Nonostante l’accorata richiesta di Stefano De Martino di non parlare più della sua vita privata, le voci sulla seconda separazione da Belen Rodriguez non cessano di girare. L’ultima l’ha riportata il giornalista di ‘Novella 2000’, Roberto Alessi. Questo infatti, in un ultimo pezzo sulla vicenda, spiega che alcune fonti gli avrebbero confermato la presunta infedeltà del ballerino campano: “C’è chi mi assicura che Stefano non abbia mai smesso di tradire Belen”.

Tuttavia lo stesso giornalista, di certo informatissimo su tutti i pettegolezzi che riguardano la coppia, non è convintissimo che queste voci siano vere: “Ma ha mai iniziato? Possibile che non mi sia mai arrivata una foto?”. I dubbi di Alessi sono più che legittimi, visto che parliamo di uno dei personaggi più paparazzati d’Italia e del presunto tradimento ai danni della soubrette più seguita di tutto il Paese. La probabilità che si tratti esclusivamente di voci infondate è altissima, anche perché pochi giorni prima il settimanale ‘Chi‘, sempre molto informato, ha smentito che ci possa essere stato un tradimento.

Belen e Stefano, ci sono chance che tornino insieme?

Le voci sui tradimenti, dunque, sono da considerare con ogni probabilità false. Tuttavia queste continuano a girare ed una in particolare è maggiormente dettagliata. Nelle ultime ore si è parlato di una donna famosa che avrebbe perso la testa per Stefano dopo averci passato una serata insieme. Questo incontro, secondo la voce riportata da ‘Diva e Donna‘, sarebbe bastato per sconquassare la vita sentimentale di Stefano e Belen.

In conclusione riportiamo la considerazione di Alessi sulla coppia e sul loro futuro. Il giornalista è un loro grande fan e, sebbene non sappia quale sarà l’evoluzione del loro rapporto, tifa per la riappacificazione: “Tifo per la coppia, non troveranno mai un altro con cui essere felici, sono difficili da piazzare. Anche se belli, ricchi e famosi come sono, hanno solo l’imbarazzo della scelta”.