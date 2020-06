Belen Rodriguez pizzicata a passeggio per Milano: chi c’era con lei?

La splendida modella e soubrette argentina Belen Rodriguez è stata pizzica per le vie di Milano a passeggio: ecco con chi era.

Che il rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia entrato in crisi non è più una semplice indiscrezione. I due non vivono nella stessa casa ormai da settimane e poco sembrerebbero c’entrare gli impegni lavorativi del conduttore campano (impegnato in questi giorni con le nuove puntate di ‘Made in Sud’). Entrambi hanno infatti dichiarato di vivere un momento complicato, hanno smesso di seguirsi su Instagram ed il fratello di Belen ha cominciato a punzecchiare l’ex cognato sui social.

Sulle motivazioni che hanno portato a questa seconda separazione dopo il cavalleresco ritorno di fiamma se ne sono dette di cotte e di crude. C’è chi sostiene che De Martino l’abbia tradita, chi che Belen abbia avuto una relazione, chi ancora che la famiglia Rodriguez con la sua ingerenza abbia allontanato Stefano. Infine, lo scrive ‘Chi‘ sull’ultimo numero, sostiene che nulla di tutto ciò è vero e che alla base della separazione c’è un’incompatibilità caratteriale.

Belen Rodriguez a passeggio per Milano, ecco con chi era

La verità, con ogni probabilità, è che nessuno di quelli che parla in questi giorni sa davvero qualcosa. Le motivazioni dietro la separazione della coppia più amata d’Italia le conoscono solamente i protagonisti della vicenda. Bisognerà attendere che uno dei due si decida a parlare per porre fine alle chiacchiere e alle illazioni, ma al momento entrambi si trincerano dietro il diritto (sacrosanto) alla privacy e questo non fa che alimentare le chiacchiere e le voci infondate.

Intanto ‘Diva e Donna’ ha pizzicato Belen in giro per Milano. La bella sudamericana era in compagnia del figlio, dell’inseparabile Mattia Ferrari e di un altro uomo. Prima di fare volare la fantasia, chiariamo subito che si trattava di un agente immobiliare. Il giornale di gossip suppone che la soubrette ha probabilmente deciso di cercare un’altra casa per lei ed il figlio, una in cui non ci sia il fantasma ingombrante dell’ex ballerino di ‘Amici’.