Anna Tatangelo, la rivelazione dell’ex di Gigi D’Alessio sulla loro rottura

Dopo tanti anni dall’addio con Gigi D’Alessio è tornata a parlare anche l’ex moglie del cantante napoletano, Carmela Barbato, parlando anche di Anna Tatangelo

L’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è ormai finito da tempo. Dopo tanti anni è tornata a parlare anche l’ex moglie, Carmela Barbato, del cantante napoletano che ha svelato: “Anna non c’entra niente con il suo matrimonio naufragato”. Poi la prima moglie di Gigi ha aggiunto: “A rovinare tutto è stato il successo, Anna Tatangelo non c’entra nulla”. Prima della storia d’amore con Anna, D’Alessio era sposato con Carmela Barbato.

LEGGI ANCHE –> Ha deciso di cambiare vita: la cantante sparisce da Instagram



LEGGI ANCHE –> Struggente omaggio a Pino Daniele – VIDEO



Anna Tatangelo, le curiosità sul passato

In passato la stessa donna aveva criticato duramente il rapporto del suo ex marito con la Tatangelo: “Non parlo con chi ha l’età di mio figlio. Anna Tatangelo non solo sta con mio marito, ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo: Gigi le dice le cose che vuole e lei ripete”. Dopo tanti anni l’ex di Gigi ha cambiato versione dei fatti prendendosela solamente con il cantante partenopeo. Ora la Tatangelo ha cambiato anche vita e, soprattutto, look come ha rivelato durante il suo scatto su Instagram. Il passato ritorna spesso nel presente, ma la cosa certa è come il primo matrimonio di Gigi D’Alessio sia finito prima dell’entrata nella sua vita di Anna.