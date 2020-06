Alex Zanardi, testimone in lacrime: “Mi aveva appena detto, che bel giorno”

Un testimone racconta i momenti immediatamente precedenti al terribile incidente occorso ad Alex Zanardi con la sua handbike.

Questo pomeriggio il pluricampione paralimpico Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un tragico incidente nel senese. Lo sportivo stava partecipando ad una delle tappe della staffetta ‘Obiettivo tricolore‘ a cui partecipano campioni paralimpici in handbike, bicicletta e carrozzella paralimpica. Al momento non è chiara la dinamica dell’accaduto, da capire se è lui che ha perso il controllo dell’hand bike o se il camion ha sbandato, ma il risultato è che Alex è finito sotto il mezzo.

I soccorsi sono giunti immediatamente e Zanardi è stato trasportato in ospedale in elisoccorso. La celerità dell’intervento, però, potrebbe non essere sufficiente: dall’ospedale infatti sono giunte notizie poco incoraggianti sul suo stato di salute: “valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia”.

Incidente Alex Zanardi, il testimone in lacrime: “Mi aveva detto che bel giorno

Nelle ore successive all’incidente Paolo Bianchini, amico di Alex Zanardi e proprietario dell’azienda Ciacci Piccolomini d’Aragona a Castelnuovo dell’Abate in cui era previsto l’arrivo degli atleti per le 17, ha raccontato ciò che ha visto dopo l’incidente: “Ero davanti, ho sentito questo grande rumore, mi sono girato e ho visto lui, Alex Zanardi, ribaltato in una fossetta. Sono tornato indietro: ho visto una cosa che non avrei mai voluto vedere nella mia vita”.Quando gli viene chiesto se fosse andato contro il camion, questo ha risposto: “Si’, praticamente si’. Poi come e’ stato l’impatto non lo so, io ero davanti”.

Bianchini non riesce a trattenere le lacrime mentre racconta quello che gli aveva detto Zanardi poco prima della partenza della tappa: “Li ho presi nel pezzo tra Torrita e Pienza. Quando Alex mi ha visto, era supercarico. Mi ha detto: ‘Paolo quando sono con te sono i giorni piu’ belli della mia vita’. E’ proprio la sfortuna maledetta, il destino, che quando dice che deve succedere qualcosa, succede”.