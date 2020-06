Alex Zanardi gravissimo: l’incidente che lo ha coinvolto – VIDEO

Dopo il terribile incidente di cui è rimasto vittima, Alex Zanardi è stato elitrasportato in ospedale con traumi multipli. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La notizia dell’incidente di cui è rimasto vittima Alex Zanardi sta facendo il giro del mondo. Il campione paralimpico è stato travolto da un camion in provincia di Siena. E’ intervenuto sul posto un elisoccorso che l’ha trasportato in ospedale con traumi multipli. In Rete, intanto, è spuntato un video che dovrebbe essere stato girato pochi istanti dopo l’incidente. Sullo sfondo si vede il tir che avrebbe colpito Zanardi. Il filmato è stato postato da un utente su Twitter e mostrerebbe – il condizionale è ancora d’obbligo – l’handbike di Zanardi sul bordo della strada.

Ore di paura e angoscia per Alex Zanardi

Alex Zanardi era impegnato in una delle tappe della staffetta di “Obiettivo tricolore”, che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L’incidente è avvenuto lungo la statale 146 fra Pienza e San Quirico d’Orcia, interrompendo una corsa che doveva arrivare a Montalcino.

Stando a quanto si è appreso finora, il campione sarebbe stato investito da un camion. Si trovava in compagnia di un altro ciclista quando, durante una discesa, avrebbe perso il controllo del mezzo e invaso la corsia opposta. Zanardi è ora ricoverato in ospedale a Siena e secondo i primi bollettini le sue condizioni sono molto gravi. Sui social (e non solo) già non si contano i messaggi di solidarietà dei suoi tanti fan, spaventati e angosciati per quanto accaduto.

Grave incidente ad Alex #Zanardi, travolto da un camion nel comune di Pienza, mentre partecipava alla staffetta obiettivo tricolore. E’ ricoverato alle #Scotte di Siena per i diversi traumi riportati. Sarebbero gravi le sue condizioni. pic.twitter.com/s28QqlEm84 — roberto viggiani (@robertovigg69) June 19, 2020

