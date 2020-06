Alex Zanardi, grave incidente in handbike

Grave incidente in handbike per Alex Zanardi: il campione paralimpico coinvolto in un sinistro stradale durante una gara nel senese.

Il campione paralimpico Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena. Il drammatico sinistro durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, a cui partecipano atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

L’incidente che ha coinvolto il grande campione italiano, paralizzato dopo un altro grave sinistro, è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Da quanto si è appreso, avrebbe impattato con un mezzo pesante. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale.

Come sta Alex Zanardi dopo l’incidente

Purtroppo non si conoscono le condizioni del campione italiano dell’handbike e c’è molta preoccupazione per quanto accaduto.