Alex Zanardi in condizioni disperate, bollettino medico devastante. In questo momento è sotto i ferri per una delicatissima operazione alla testa.

L’impatto di Alex Zanardi con il camion che lo ha investito è stato devastante e purtroppo ha interessato la testa del campione paralimpico.

Il bollettino medico rilasciato pochi minuti fa è tremendo: “E’ stato subito preso in cura dai professionisti del pronto soccorso” di Siena, “valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia”. “Zanardi e’ stato sottoposto a rapidi controlli. E’ in condizioni di estrema gravità. Attualmente è in sala operatoria della neurochirurgia. Con l’evoluzione del quadro forniremo tutti gli aggiornamenti possibili”. Lo ha detto Francesco Giovanni Bova, direttore pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena.

Ore di paura e angoscia per Alex Zanardi

Alex Zanardi era impegnato in una delle tappe della staffetta di “Obiettivo tricolore”, che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L’incidente è avvenuto lungo la statale 146 fra Pienza e San Quirico d’Orcia, interrompendo una corsa che doveva arrivare a Montalcino.

Stando a quanto si è appreso finora, il campione sarebbe stato investito da un camion. Si trovava in compagnia di un altro ciclista quando, durante una discesa, avrebbe perso il controllo del mezzo e invaso la corsia opposta. Zanardi è ora ricoverato in ospedale a Siena e secondo i primi bollettini le sue condizioni sono molto gravi. Sui social (e non solo) già non si contano i messaggi di solidarietà dei suoi tanti fan, spaventati e angosciati per quanto accaduto.