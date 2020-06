Addio a Ian Holm star del film Il Signore degli Anelli

Il protagonista del Signore degli Anelli, Ian Holm, che ha interpretato Bilbo Baggins nel film muore a 88 anni dopo una battaglia con il morbo di Parkinson.

La stella del Signore degli Anelli Sir Ian Holm è morta a 88 anni in seguito a una battaglia con il morbo di Parkinson. Lo ha annunciato la sua famiglia nella giornata di oggi. L’attore era noto anche per molte altre interpretazioni.

I familiari dell’attore scomparso oggi hanno fatto sapere: “È morto pacificamente in ospedale, con affianco la sua famiglia e la sua badante… Affascinante, gentile e ferocemente talentuoso, ci mancherà moltissimo”.

Chi era l’attore Ian Holm, protagonista del Signore degli Anelli

L’attore ha interpretato il ruolo di Bilbo Baggins nella trilogia di successo Il Signore degli anelli e ha ripreso il ruolo nella successiva serie di film Hobbit. Nato nell’Essex nel 1931, la sua carriera ha prosperato sia sul grande schermo che sul palco dei teatri, dove ha interpretato in modo memorabile King Lear, per il quale ha vinto l’Olivier Award 1998 come miglior attore.

Tra gli altri ruoli cinematografici, ha recitato in Brazil di Terry Gilliam (1985), Ballando con uno sconosciuto di Mike Newell (1985), Enrico V (1989) e Frankenstein di Mary Shelley (1994) di Kenneth Branagh. Prima ancora era stato nel cast di Alien di Ridley Scott e di Momenti di gloria, regia di Hugh Hudson. Ha recitato per registi come Danny Boyle, Luc Besson e Sidney Lumet. Inoltre, è stato nel cast di Gesù di Nazareth, lo sceneggiato in cinque puntate diretto da Franco Zeffirelli.