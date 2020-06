Cosa sapere su Valeria Pintore: chi è la moglie dell’attore Gianmarco Tognazzi, il primo incontro, il corteggiamento e la famiglia.

Classe 1978, Valeria Pintore è la moglie di Gianmarco Tognazzi e mamma dei due figli dell’attore. Dopo le nozze, infatti, nel 2007 è nata Viola Andrea, mentre nel 2012, cinque anni dopo la primogenita, è arrivato Tomasso Ugo.

Intervistato da ‘Vieni da me’, il figlio d’arte ha raccontato: “L’ho conosciuta, avevo saputo che lavorava al comune. Non ho dormito e alle sette ero sotto la sede del comune per poi scoprire di aver sbagliato”.

Chi è Valeria Pintore: la storia d’amore con Gianmarco Tognazzi

“Ci siamo visti per prendere un caffè e io le ho detto: se non partissi e ti portassi a cena? Lei mi ha detto no”, ha proseguito. Tra i due nasce uno scambio di messaggi e alla fine Gianmarco Tognazzi le scrive: “Quindi sono partito e sono tornato a Roma. Ci siamo scambiati il numero e siamo andati avanti a messaggini finchè io, ad un certo punto, le ho detto: basta, questo weekend prendo e ti porto via”.

A contribuire a far conoscere la coppia sarebbero stati alcuni amici in comune, tra cui il pianista e cantautore Sergio Cammariere. Il loro primo incontro – come detto – è avvenuto in Sardegna e solo una volta sposatisi, lei si è trasferita a Roma. Valeria Pintore è molto riservata, poco si sa della sua vita privata e i suoi canali social non sono pubblici. La coppia sta insieme da 17 anni e hanno festeggiato 14 anni di matrimonio.