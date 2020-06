Temptation Island: tra i tentatori spunta Alessandro Basciano – VIDEO

Tra i nomi dei tentatori della prossima edizione di Temptation Island in arrivo spunta quello di Alessandro Basciano, già a Uomini e Donne.

Potrebbe esserci Alessandro Basciano tra i tentatori della prossima edizione di Temptation Island in arrivo. Quella di quest’estate potrebbe essere un’edizione mista che mette insieme vip e persone comuni.

Tra i nomi che si fanno ci sono quelli di Antonella Elia e il suo compagno Pietro Dalle Piane, Giovanna Abate e Sammy Hassan, freschi di uscita da Uomini e Donne. Si parla anche di Manila Nazzaro e dell’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Tra i protagonisti potrebbe esserci l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Nato a Genova nel 1989, Alessandro Basciano, alto e biondo con gli occhi chiari, è seguitissimo su Instagram: il suo profilo ha oltre 140mila follower. Ha una grande passione anche per il fitness e un passato da calciatore. Nella vita, gestisce un autosalone di macchine di lusso con autolavaggio proprio nella sua città. Il giovane è molto legato al figlio, come ha spiegato egli stesso in delle interviste. Durante Uomini e Donne, è stato uno dei corteggiatori di Giulia Quattrociocche.