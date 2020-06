Studentessa modello: 24 ore su un albero per sostenere un esame online

Una giovanissima studentessa ha passato 24 ore su un albero per sostenere un esame universitario necessario a superare il semestre.

Studiare è uno strumento per accrescere le proprie conoscenze ed abilità a qualsiasi età. Chiaramente è fondamentale per formarsi nei primi anni di vita e poter scegliere una strada per un futuro che sia pieno ed appagante. Continuare a farlo è un modo per migliorarsi ed approfondire campi ed abilità. Non sempre i giovani riescono a comprenderne l’importanza ed alle volte trovano ostacoli insormontabili in piccole difficoltà. Per questo la storia di Veveonah Mosibin, 18enne studentessa malese, potrebbe servire da esempio da seguire.

Leggi anche ->Studente positivo | niente maturità | fatale una festa di compleanno

Da sempre divisa tra lo studio ed il lavoro nel frutteto di famiglia (dove da una mano ai genitori), Veveonah ha dovuto lasciare le lezioni in presenza a causa del Covid-19. Purtroppo a casa sua la linea internet prende in modo intermittente e per qualche giorno la studentessa si è vista costretta a girare per tutto il frutteto alla ricerca di una zona in cui la copertura internet fosse stabile. Alla fine ha scoperto che l’unico punto in cui poteva seguire le lezioni e sostenere esami era sopra uno degli alberi.

Leggi anche ->Nicole Rebuffo, chi era la studentessa morta di tumore a 18 anni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Studentessa si accampa sopra un albero per sostenere un esame online

Decisa a non perdere il semestre, la ragazza ha montato una tenda su uno dei rami più resistenti dell’albero ed ha cominciato a vivere parte delle sue giornate là sopra. Giunto il giorno dell’esame necessario a superare il primo semestre universitario, la ragazza ha vissuto per 24 ore all’interno di una tenda sull’albero. A quella difficoltà si è presto aggiunto un temporale, ma il momento più complicato è stato quando all’interno della tenda è entrato un calabrone killer. Per fortuna tutto è andato per il meglio e Veveonah è riuscita nell’interno di superare gli esami. L’impresa è stata documentata dalla stessa studentessa con un video pubblicato su Youtube.