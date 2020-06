Uno studente positivo dovrà saltare l’esame di maturità. Si è ammalato nel corso di una festa di compleanno. Cosa prevedono le regole in questi casi.

L’esame di maturità si è svolto senza particolari intoppi a Napoli per oltre 37.500 studenti. Anche se non è mancato qualche inconveniente legato alla diffusione del Covid. Che in Campania resta alquanto limitata, con sostanzialmente pochi contagi ed ancora meno vittime, quasi tutte segnate da età avanzata con anche malattie gravi pregresse.

Questo non deve comunque fare dimenticare che occorre comportarsi responsabilmente a qualunque età. Lo avrà certamente capito uno studente positivo dopo avere preso parte ad una festa di 18 anni, celebrata lo scorso 6 giugno. Il giovane, maturando, studia al liceo Labriola. E nonostante la festa sia stata contenuta ed improntata al pieno rispetto delle regole, con distanziamento sociale, uso delle mascherine ed una generale tranquillità a dettare il tutto, alla fine il virus lo ha colpito. Lo studente positivo ha iniziato a manifestare i classici sintomi della malattia – febbre alta e tosse persistente – confermata da un tampone svolto all’ospedale ‘Cotugno’, eccellenza per quanto riguarda il trattamento dei casi di Covid.

Studente positivo, virus dopo festa di compleanno: è l’unico caso nella sua classe

Lui è il solo soggetto positivo della sua classe ad avere mostrato un riscontro negativo. Gli altri compagni di classe risultano tutti negativi. Questo vuol dire che tutti quanti loro potranno svolgere l’esame di maturità, tranne lo sfortunato giovane in questione. Che comunque avrà modo di svolgere la sua prova in differita, una volta che risulterà del tutto guarito. Da quanto si apprende, si tratta di un ragazzo dall’ottimo andamento scolastico, definito serio e diligente. E che terrebbe molto a svolgere la sua prova in presenza. Una volta che tutte le condizioni lo permetteranno, lo studente positivo quando risulterà guarito potrà sostenere l’esame normalmente.

